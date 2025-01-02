Илич: «Спартак» выглядит всё лучше, это заслуга штаба Станковича

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался об игре и результатах московского «Спартака» в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«В последние шесть месяцев Деян Станкович проделывает работу в «Спартаке», он пытается делать команду лучше каждый день. И сейчас «Спартак» выглядит намного сильнее, чем в начале сезона. И это заслуга Деяна и его тренерского штаба. Я надеюсь, что он добьётся успеха, Станкович не только прекрасный специалист, но и великолепный человек», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».