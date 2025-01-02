Де Йонг заявил, что разочарован количеством трофеев, выигранных им в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ожидал, что выиграет больше трофеев в каталонском клубе, когда подписывал с ним контракт в 2019 году.

«Я должен признать, что, подписывая контракт с «Барселоной», не думал, что выиграю только одну Ла Лигу, один Кубок Испании и один Суперкубок Испании за четыре года. Я ожидал, что трофеев будет как минимум в два раза больше, так что я разочарован. Однако некоторые вещи невозможно предсказать», — приводит слова де Йонга Voetbal International.

Действующее трудовое соглашение де Йонга с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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