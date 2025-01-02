«Случилось чудо». Амарал поделился подробностями перехода Барко в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как минувшим летом был осуществлён трансфер полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт» в стан красно-белых.

– Было ли трудно осуществить сделку по подписанию Эсекьеля Барко?

– [Переход] Барко потребовал от меня отправиться в Аргентину, где я провёл около двух недель для того, чтобы не только убедить футболиста, но и провести переговоры с «Ривер Плейт», убедить их продать игрока, являвшегося важным для них. Если подумать, то подписание Барко оказалось чудом. [Теперь] Он лучший футболист «Спартака» и чемпионата России.

– Почему вы говорите, что подписание Барко было чудом?

– Потому что «Ривер Плейт» наряду с «Бока Хуниорс» является одним из двух крупнейших клубов Аргентины. У Барко уже были хорошая зарплата, а также предложения от других команд, которые предлагали ему большие деньги. Может быть, решающую роль сыграла связь, которую мне удалось установить с ним, и его желание выступать за «Спартак» под руководством Станковича, — приводит слова Амарала MaisFutebol.

В нынешнем сезоне Барко принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: