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Болельщики «Барселоны» потребовали отставки президента клуба Жоана Лапорты

Болельщики «Барселоны» потребовали отставки президента клуба Жоана Лапорты
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Фанатское объединение «Барселоны» потребовало отставки президента клуба Жоана Лапорты из-за проблем с регистрацией полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

«То, что мы пережили в последние часы 2024 года, показывает, что порочный круг, в который попало руководство клуба, полностью разорвался. Раньше, чем можно было себе представить, непрофессиональное и хаотичное управление начинает сказываться на спортивных результатах основной команды, которая может лишиться двух игроков.

По этой причине мы требуем отставки президента и совета директоров, а также призываем болельщиков «Барсы» активизироваться, изменить ситуацию и заставить их голоса быть услышанными», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что сине-гранатовые не смогли зарегистрировать Ольмо и Виктора. По контракту оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

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