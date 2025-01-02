Клаудиньо интересен бразильскому «Ботафого» — журналист Нету

«Ботафого» проявляет интерес к 27-летнему полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент бразильский клуб находится в активном поиске футболистов к новому сезону.

Клаудиньо выступает в составе сине-бело-голубых с 2021 года. За этот период 27-летний полузащитник принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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