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Амарал объяснил, почему «Спартак» приобрёл Виллиана Жозе минувшим летом

Амарал объяснил, почему «Спартак» приобрёл Виллиана Жозе минувшим летом
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Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал объяснил, почему минувшим летом было принято решение приобрести нападающего Виллиана Жозе у «Бетиса».

«Мы поняли, что Соболев хочет покинуть клуб. Нам нужен был футболист, который бы обладал необходимыми качествами на поле, но также и человеческими качествами. Разумеется, мне было известно о его игровых качествах, но при этом я обладал сведениями и о человеческих качествах Жозе.

Было важно, чтобы в команде был футболист, способный помочь прогрессировать Угальде. Люди не знают, но первым, кто аплодировал Угальде на тренировках, давал ему советы и мотивировал его, был Виллиан Жозе, хотя он и являлся его прямым конкурентом. Создание подобных условий — тоже часть работы спортивного директора. Это были не очень большие инвестиции, и, на мой взгляд, купить Жозе было логично. К сожалению, на поле ему не удалось продемонстрировать свою ценность. Однако, когда в команде есть такой игрок, как Угальде, забивающий много голов, сложно найти возможность проявить себя», — приводит слова Амарала MaisFutebol.

В нынешнем сезоне Жозе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

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