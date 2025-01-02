Экс-защитник ЦСКА Васин: желаю российскому футболу успехов и здоровья!

Бывший центральный защитник московского ЦСКА Виктор Васин выразил надежду, что российский футбол вернётся на международную арену.

«Желаю российскому футболу успехов и здоровья! (смеётся) Все хотят, чтобы наш футбол вернулся в мировое поле. И я верю в это!» — сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Российский футболист выступал в составе красно-синих с 2011 по 2022 год. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Последним клубом Васина стал казахстанский «Кайрат».

Материалы по теме Круговой оценил первую часть сезона РПЛ для ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: