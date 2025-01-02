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«Барселона» может нанять профессионального повара из-за жалоб Левандовского — Sport.es

«Барселона» может нанять профессионального повара из-за жалоб Левандовского — Sport.es
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обратился к руководству клуба с просьбой нанять более профессионального повара после жалоб форварда сине-гранатовых Роберта Левандовского. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в одной из поездок Левандовски пожаловался тренеру на то, как готовится пища, например яйца. Флик принял это к сведению. Отмечается, что несколько недель назад уже начались собеседования, однако из-за ситуации в клубе удовлетворить финансовые запросы поваров тяжело.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и двумя результативными передачами. «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков.

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