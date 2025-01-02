Агент вингера «Ривер Плейт» Солари подтвердил интерес «Краснодара» и «Спартака» к игроку

Агент Ариель Кипершмид, представляющий интересы 23-летнего крайнего нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, подтвердил интерес «Краснодара» и «Спартака» к его клиенту, о чём ранее сообщал инсайдер Макс Пульесе в соцсетях.

«Действительно, «Краснодар» и «Спартак» интересуются Солари. Но отмечу, что хороший интерес к нему есть и из других стран», — приводит слова Кипершмида «Матч ТВ».

Напомним, Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Всего он провёл за аргентинский клуб 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с «Ривер Плейт» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.

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