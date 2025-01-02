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Амарал заявил, что ему мешали работать в «Спартаке»

Амарал заявил, что ему мешали работать в «Спартаке»
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Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что он сталкивался с определённым противодействием во время работы в московском клубе.

«Да, было определённое сопротивление. Мне тяжело работать, когда многие люди со стороны пытаются влиять на решения не с целью сделать клуб лучше, а с целью сделать лучше себе. Однако я горжусь тем, что всегда защищал клуб и тех, кто платил мне зарплату. Я отдавал всё, чтобы клуб и команда становились лучше.

Пробовал ли я с этим бороться? Я боролся в той степени, в которой мог. Либо я соглашаюсь работать на таких условиях, либо прошу меня отпустить. Лучше всего быть честным в подобных вещах. Никогда не хотел работать в клубе исключительно из-за его величины, хорошего контракта или собственного статуса. Вероятно, так поступать проще, но это не мой подход.

Однако испытываю чувство благодарности и гордости за то, что сделано. Любой, кто честно сравнит команду годичной давности с сегодняшней, отметит, что разница видна. Заслуга в этом как игроков, так и тренера Деяна Станковича, являющегося прекрасным специалистом», — приводит слова Амарала Maisfutebol.

Амарал занимал должность спортивного директора «Спартака» с января по ноябрь 2024 года.

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