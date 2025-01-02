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«Реал» готовит новое предложение по Александер-Арнольду в размере £ 20 млн — The Times

«Реал» готовит новое предложение по Александер-Арнольду в размере £ 20 млн — The Times
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Мадридский «Реал» рассматривает вариант с тем, чтобы сделать новое предложение «Ливерпулю» по трансферу 26-летнего правого защитника Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, «сливочные» готовы заплатить английскому клубу около £ 20 млн (€ 26 млн) за Александер-Арнольда, чей контракт заканчивается грядущим летом.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что мерсисайдцы сообщили «Реалу» о нежелании продавать 26-летнего защитника.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Александер-Арнольда составляет € 75 млн.

Трент Александер-Арнольд Подробнее
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