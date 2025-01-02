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«Лестер» близок к лишению очков из-за нарушений правил АПЛ — The Guardian

«Лестер» близок к лишению очков из-за нарушений правил АПЛ — The Guardian
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«Лестеру» может быть предъявлено ещё одно обвинение в нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, юристы АПЛ в течение следующих двух недель будут оценивать показатели, чтобы определить, допустил ли клуб нарушения. Ожидается, что решение о наложении санкций будет опубликовано 13 января. Отмечается, что «Лестер» выразил уверенность, что им удастся избежать ещё одного обвинения.

Напомним, в марте 2024 года АПЛ обвинила «Лестер» в финансовых нарушениях в сезоне-2022/2023. Сначала клуб оспорил полномочия комиссии о рассмотрении дела, однако иск был отклонён. Позже была подана апелляция на это решение, которая была удовлетворена. Таким образом, клуб избежал вычета очков в английской Премьер-лиге в начале нынешнего сезона за нарушение финансовых правил на сумму £ 24,4 млн.

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