ЦСКА отклонил предложение «Интернасьонала» на $ 2 млн за переход Роши — Antenados

Московский ЦСКА отказал «Интернасьоналу», предложившему $ 2 млн (€ 1,9 млн) за переход 29-летнего центрального защитника Виллиана Роши. Об этом сообщает Antenados no Futebol.

По информации источника, бразильский клуб сделал данное предложение в декабре, однако красно-синие ответили на него отказом только сейчас.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что красно-синие также отказали «Интернасьоналу» в аренде Роши. При этом подчёркивалось, что сам защитник с оптимизмом рассматривает вариант с возвращением в Бразилию.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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