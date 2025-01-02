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Игонин: российский футбол адаптировался к изоляции, клубы заняты своим развитием

Игонин: российский футбол адаптировался к изоляции, клубы заняты своим развитием
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о состоянии российского футбола в условиях изоляции.

«Так или иначе российский футбол адаптировался к изоляции. Мы можем вспомнить, когда только вся ситуация начиналась, «Зенит» был лидером и обладал составом для того, чтобы конкурировать на уровне еврокубков. Поэтому другим российским командам было очень сложно что-то противопоставить «Зениту».

Но сейчас появились наши российские воспитанники, а также футбольные школы стали работать лучше. Сейчас большее внимание сосредоточено на внутренних задачах, потому что внешние задачи требовали грамотного менеджмента, денег и стремления. А сейчас у нас достаточно времени, поэтому многие клубы заняты собственным развитием, средней части пирамиды и её укреплением», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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