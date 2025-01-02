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«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Фенербахче» — HTSpor

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Фенербахче» — HTSpor
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Московский «Локомотив» заинтересован в 24-летнем левом защитнике «Фенербахче» Левенте Мерджане. Об этом сообщает журналист Энес Кёмерт со ссылкой на HTSpor в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство турецкого гранда готово расстаться с Мерджане, чтобы он перешёл в команду, где получил бы побольше игрового времени. Помимо «Локомотива», интерес к защитнику также проявляют «Дженоа» и «Брага».

В нынешнем сезоне Мерджан принял участие в двух матчах Суперлиги, где в общей сложности провёл на поле 10 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.

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