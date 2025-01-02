Стали известны условия, при которых «Арсенал» будет готов купить Рашфорда

«Арсенал» рассматривает крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в качестве потенциального трансфера. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, стороны уже контактировали предварительно, однако для того, чтобы в нынешнем году состоялся переход Рашфорда в стан «канониров», должно совпасть два условия. Во-первых, крайний нападающий Рахим Стерлинг, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, должен вернуться в «Челси», чтобы освободить место в составе.

Во-вторых, лондонский клуб не готов платить за Рашфорда более € 30 млн, поскольку в своей нынешней форме нападающий рассматривается в качестве запасного футболиста.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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