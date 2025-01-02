«Интер» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция игры Суперкубка Италии начнётся в 22:00

Сегодня, 2 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Киффи из Италии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Финал данного соревнования состоится 6 января.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: