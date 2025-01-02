«Интер» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция игры Суперкубка Италии начнётся в 22:00
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Сегодня, 2 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Киффи из Италии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Финал данного соревнования состоится 6 января.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
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