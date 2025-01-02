Тео Эрнандес намерен покинуть «Милан» — Кристофер Мишель

27-летний левый защитник «Милана» Тео Эрнандес хочет покинуть итальянский клуб и не будет продлевать свой контракт, срок действия которого истекает в 2026 году. Об этом сообщает журналист Кристофер Мишель в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист ранее вёл переговоры с мюнхенской «Баварией». Уточняется, что потенциальный переход в будущем будет зависеть от карьеры Альфонсо Дэвиса.

В текущем сезоне Тео Эрнандес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.