Анчелотти ответил на вопрос о главном конкуренте «Реала» в борьбе за титул Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне испанской Примеры.

— Какую команду вы видите в качестве главного конкурента «Реала» в борьбе за титул Ла Лиги?

— Тот спад, который случился с нами в ноябре, произошёл с «Барселоной» в декабре. У команды может случиться спад, а затем она становится конкурентоспособной как раньше. «Барселона» и мадридский «Атлетико» имеют равные с нами шансы на чемпионство в Ла Лиге, — приводит слова Анчелотти AS.

После 18 матчей чемпионата Испании «Атлетико» набрал 41 очко и занимает первое место. «Реал» с 40 очками располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Барселона», заработавшая 38 очков после 19 игр.

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