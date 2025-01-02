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Аморим требует, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Дьёкереша зимой — Daily Star

Аморим требует, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Дьёкереша зимой — Daily Star
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил руководству «красных дьяволов», что покупка 26-летнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша «не может ждать до лета». Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, португальский специалист готов отпустить из клуба нападающих Маркуса Рашфорда и Джошуа Зиркзее в ближайшие недели.

Аморим и Дьёкереш работали вместе в «Спортинге», откуда тренер ушёл в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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