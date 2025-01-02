Отец Сафонова: Матвей сказал мне, что всем доволен в «ПСЖ»

Евгений Сафонов, являющийся отцом вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, ответил на вопрос, доволен ли его сын периодом своего пребывания во французском клубе.

«Я, к сожалению, не футбольный эксперт. И, думаю, разговор должен быть между мной и Матвеем. Для общественности его бы не хотелось раскрывать. Если Матвею нравится в «ПСЖ», ему там комфортно, то это самое главное. Я с ним разговаривал, он всем доволен, пока всё нормально. Перед праздниками мы с ним увиделись», — приводит слова Евгения Сафонова Odds.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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