Тибо Куртуа: люди должны перестать говорить футболистам, что они много зарабатывают

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о плотном игровом графике и пожаловался на то, что у футболистов почти не остаётся дней на восстановление.

«Людям стоит перестать говорить футболистам «вы же так много зарабатываете». Можно много зарабатывать и играть на 10 матчей меньше. Дело не в том, что игр слишком много, я думаю, что нам просто не хватает отдыха.

Мне кажется, футболисты не будут возражать против того, чтобы играть по девять месяцев без перерыва, при условии надлежащей подготовки и распределения нагрузки, например, как в НБА.

Джуд Беллингем и Дани Карвахаль играли до 14 июля, а затем 1 августа тренировались в Мадриде, а 8 августа играли в Суперкубке (УЕФА). Если вы объясните это людям в Америке, которые играют в НБА и НФЛ, они не поймут.

На днях я разговаривал с Федерико Вальверде и сказал: «Твой следующий отпуск будет в 2027 году». Вы понимаете, как безумно это звучит?» — приводит слова Куртуа CNN.