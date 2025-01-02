Рашфорд хочет продолжить карьеру в Испании и играть за «Барселону» — talkSPORT

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд хочет перейти в «Барселону» больше, чем в любую другую команду. Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук.

По информации источника, английский футболист хочет продолжить карьеру именно в Испании. Однако подчёркивается, что переход Рашфорда в каталонский клуб маловероятен по причине наличия финансовых трудностей у сине-гранатовых.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Рашфорда нынешней зимой.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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