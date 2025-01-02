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Амарал — о работе в «Спартаке»: я заложил основы будущего, но пришлось попросить об уходе

Амарал — о работе в «Спартаке»: я заложил основы будущего, но пришлось попросить об уходе
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Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что он сам инициировал своё увольнение из московского клуба, которое состоялось в минувшем ноябре.

– Удалось ли вам заложить какой-либо фундамент на будущее?
– Основы будущего заложены. Мне не разрешали заниматься другими делами, но это вопросы, которые я уважаю и понимаю. Если мне как скауту нужно было знать, какое у меня место, то же самое касается и должности спортивного директора.
Я считаю, что, кто бы ни был в клубе, он желает ему лучшего, но дело дошло до того, что из-за проблем, с которыми я не особо отождествлял себя, мне пришлось попросить об уходе. В основном с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы клуба. Это я попросил дать мне возможность покинуть клуб. Логично, что в итоге это было обоюдное соглашение, — приводит слова Амарала Maisfutebol.

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