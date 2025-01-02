Нино высказался о возможном возвращении «Зенита» в еврокубки

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино прокомментировал возможное возвращение своего клуба в Лигу чемпионов.

«Все очень ждут этого. Игроки общаются между собой, как это было бы интересно. Некоторые уже играли в Лиге чемпионов за «Зенит», и это моя мечта. Мы бы прошли квалификацию в прошлом сезоне, но это решение УЕФА. Это деликатная, скучная ситуация. Мы надеемся, что всë разрешится как можно скорее, чтобы мы вернулись к этим соревнованиям», — приводит слова Нино интернет-издание Lance.

В текущем сезоне Нино провёл за санкт-петербургский «Зенит» 20 матчей во всех соревнованиях, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.