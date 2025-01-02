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«Интер» — «Аталанта»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Италии

«Интер» — «Аталанта»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Италии
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Сегодня, 2 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Киффи из Италии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
1-й тайм
0 : 0
Аталанта
Бергамо

Стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Думфрис, Биссек, де Врей, Бастони, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес.

«Аталанта»: Карнезекки, Коссуну, Хин, Колашинац, Дзаппакоста, Руджери, де Рон, Брешианини, Скальвани, Самарджич, Дзаньоло.

Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Финал данного соревнования состоится 6 января.

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