«Спартак» занимает предпоследнее место в РПЛ по голам, забитым российскими игроками

Российские игроки московского «Спартака» забили только два гола в 18 турах нынешнего сезона РПЛ. По этому показателю «Спартак» занимает 15-е место из всех команд чемпионата России.

Лидером текущего сезона РПЛ по голам, забитым россиянами, является московский «Локомотив» (27 голов). На втором месте по данному показателю располагается ЦСКА (20 голов). Тройку лидеров замыкает «Ростов» с аналогичным количеством голов.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.