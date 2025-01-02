Леонид Слуцкий составил топ-4 талантливых игроков, которых он тренировал

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал четырёх самых талантливых игроков, с которыми ему доводилось работать. Это Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Александр Головин («Монако») и Хвича Кварацхелия («Наполи»).

— Кто самый талантливый игрок, которого вы тренировали за всю свою карьеру?

— У меня есть четыре игрока, которые явно выделяются. Джаррод Боуэн, Мартин Одегард, Эдегор, как его называют, Александр Головин и Хвича Кварацхелия, — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».