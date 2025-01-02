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Защитник «Зенита» Нино сравнил особенности футбола в России и в Бразилии

Защитник «Зенита» Нино сравнил особенности футбола в России и в Бразилии
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино рассказал о своей адаптации в России, а также сравнил особенности местного футбола с бразильским.

«Всë очень по-другому. Я приехал русской зимой, мы проводили предсезонку за пределами России из-за сильных холодов, но я уже играл с отрицательными температурами в марте. Обучение было сложным, а язык – страшным. Но я начал учиться, и мне уже стало легче. Игра тоже другая, это очень физический, интенсивный футбол с большим акцентом на стандарты. Но бразильцы в клубе мне очень помогли», — приводит слова Нино интернет-издание Lance.

В текущем сезоне Нино провёл за санкт-петербургский «Зенит» 20 матчей во всех соревнованиях, в которых сумел отметиться одним забитым мячом.

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