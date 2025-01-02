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Слуцкий сделал выбор между Мартином Эдегором и Хвичей Кварацхелией

Слуцкий сделал выбор между Мартином Эдегором и Хвичей Кварацхелией
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил талант полузащитников Мартина Эдегора («Арсенал») и Хвичи Кварацхелии («Наполи»).

«Один и второй были невероятно одарены, и их талант сразу бросался в глаза, но всё-таки Мартин был самый дорогой тинейджер мира, то есть его в 15 лет купил мадридский «Реал» за € 9 млн, и он его не просто так купил.

Несмотря на огромную одарённость Хвичи, я считаю, что всё-таки Мартин именно комплексно, наверное, самый большой бриллиант, который попадал в мои руки. При этом он к нам попал в нижней точке своей карьеры», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

Слуцкий тренировал Эдегора в «Витессе».

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

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