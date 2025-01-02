ЦСКА сделал предложение «Бока Хуниорс» о покупке вингера Эсекьеля Себальоса — источник

ЦСКА направил предложение «Бока Хуниорс» о покупке вингера Эсекьеля Себальоса. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, главный тренер ЦСКА Марко Николич выразил желание приобрести вингера, в связи с чем армейцы рассматривают вариант покупки Себальоса. Сообщается, что ЦСКА предложил за игрока € 4 млн.

Себальос в текущем сезоне сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

ЦСКА после 18 туров текущего сезона РПЛ занимает шестое место с 31 очком.