Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерико Кьеза может вернуться в «Фиорентину» — Tuttomercatoweb

Федерико Кьеза может вернуться в «Фиорентину» — Tuttomercatoweb
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Федерико Кьеза может вернуться в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации СМИ, бывший клуб Кьезы, «Фиорентина», пытается выяснить у «Ливерпуля», смогут ли они договориться об аренде игрока. Основной проблемой является высокая зарплата футболиста в размере € 7 млн, так как итальянский клуб не готов платить такую большую сумму.

В текущем сезоне Федерико Кьеза провёл за «Ливерпуль» всего четыре матча во всех турнирах, в которых смог отметиться одной голевой передачей.

Напомним, нападающий перешёл в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 12 млн по версии Transfermarkt.

Федерико Кьеза выступал за «Фиорентину» в период с 2016 по 2020 год, после чего перешёл в «Ювентус».

Материалы по теме
Стало известно, кого «Ливерпуль» рассматривает в качестве потенциальной замены для Нуньеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android