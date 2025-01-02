Федерико Кьеза может вернуться в «Фиорентину» — Tuttomercatoweb

Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Федерико Кьеза может вернуться в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации СМИ, бывший клуб Кьезы, «Фиорентина», пытается выяснить у «Ливерпуля», смогут ли они договориться об аренде игрока. Основной проблемой является высокая зарплата футболиста в размере € 7 млн, так как итальянский клуб не готов платить такую большую сумму.

В текущем сезоне Федерико Кьеза провёл за «Ливерпуль» всего четыре матча во всех турнирах, в которых смог отметиться одной голевой передачей.

Напомним, нападающий перешёл в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 12 млн по версии Transfermarkt.

Федерико Кьеза выступал за «Фиорентину» в период с 2016 по 2020 год, после чего перешёл в «Ювентус».