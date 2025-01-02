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Блинд раскритиковал «Барселону» за ситуацию с регистрацией Ольмо

Блинд раскритиковал «Барселону» за ситуацию с регистрацией Ольмо
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Бывший футболист «Аякса» Данни Блинд раскритиковал «Барселону» за ситуацию с отказом в регистрации игрока каталонского клуба Дани Ольмо на вторую часть сезона Ла Лиги.

«Почему бы «Барселоне» просто не играть и не придерживаться правил? Если ваш бюджет составляет € 40 млн, зачем подписывать контракт с игроком стоимостью € 60 млн? Тогда просто скажите «нет»!

Но они видят, что мадридский «Реал» обошёл их в последние несколько лет, поэтому хотят подписать игроков», — приводит слова Блинда TheEuropeanLad.

Ранее Испанская федерация футбола (RFEF) не стала рассматривать запрос «Барселоны» о включении в заявку на вторую половину сезона-2024/2025 полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора. «Барселона» купила Ольмо летом 2024 года за € 55 млн.

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