«Интер» — «Аталанта»: к перерыву счёт не открыт

В эти минуты наступил перерыв в полуфинальном матче Суперкубка Италии, в котором встречаются «Интер» и «Аталанта». Игра проходит на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Киффи из Италии. К перерыву счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме обе команды активно создавали моменты и пытались распечатать ворота соперника, но счёт в матче так и не был открыт.

Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Финал данного соревнования состоится 6 января.