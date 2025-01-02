Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Аталанта»: к перерыву счёт не открыт

«Интер» — «Аталанта»: к перерыву счёт не открыт
Комментарии

В эти минуты наступил перерыв в полуфинальном матче Суперкубка Италии, в котором встречаются «Интер» и «Аталанта». Игра проходит на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Киффи из Италии. К перерыву счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
2-й тайм
2 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Думфрис – 49'     2:0 Думфрис – 61'    

В первом тайме обе команды активно создавали моменты и пытались распечатать ворота соперника, но счёт в матче так и не был открыт.

Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Финал данного соревнования состоится 6 января.

Материалы по теме
«Интер» — «Аталанта»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android