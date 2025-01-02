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Мерсон — об Александер-Арнольде: он будет в «Реале»

Мерсон — об Александер-Арнольде: он будет в «Реале»
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал потенциальный переход защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал».

«Я не знаю, отказывался ли кто-нибудь от «Реала». Это просто особенный клуб, он не собирается спускаться вниз. У «Ливерпуля» гораздо больше шансов выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но если «Реал» его получит, то у них будет невероятный талант.

Он будет в «Реале» [в следующем сезоне]. Я не вижу ничего, кроме «Реала». Когда по вашему контракту остаётся шесть месяцев, сумма денег, которую он теряет из-за того, что не подписывает новый контракт с более высокой зарплатой, только растёт», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провёл за «Ливерпуль» во всех турнирах 23 матча, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач.

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