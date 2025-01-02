Амарал раскрыл подробности назначения Станковича главным тренером «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал подробности назначения Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Мы достигли соглашения об уходе Гильермо Абаскаля. Это тренер с потенциалом, который, я верю, достигнет высокого уровня. Но наступил критический момент, поэтому перемены были неизбежны. Мы назначили временного тренера (Владимира Слишковича. — Прим. «Чемпионата»), а затем приготовили список из кандидатов, с которыми мне было интересно поговорить. Я не хотел нанимать кого-либо, не пообщавшись предварительно и без собеседования. Станкович был одним из вариантов. Его порекомендовал нам агент, когда он ещё был в «Ференцвароше». Мы сразу же поймали контакт с Деяном.

То, как он видел игру и как хотел доминировать, — это связано с культурой «Спартака». Станкович — сильная личность, у нас сложилось очень прямое общение. Я сразу почувствовал, что это нужный нам тренер. А Деян, судя по разговору со мной, тоже понял, что это будет правильный шаг. У нас сложилась крепкая связь с первого разговора. Я поговорил с владельцами и генеральным директором клуба и сказал, что Станкович — тот тренер, который мне нужен. Ещё до того, как я написал окончательный отчёт о нём», — приводит слова Амарала MaisFutebol.

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.