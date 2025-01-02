«Интер» — «Аталанта»: Думфрис открыл счёт на 49-й минуте

В эти минуты проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встречаются «Интер» и «Аталанта». Игра проходит на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Киффи из Италии. На момент выхода новости счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте защитник «Интера» Дензел Думфрис открыл счёт в матче, через себя пробив в угол ворот.

Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Финал данного соревнования состоится 6 января.