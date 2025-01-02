«Интер» — «Аталанта»: Думфрис открыл счёт на 49-й минуте
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В эти минуты проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встречаются «Интер» и «Аталанта». Игра проходит на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Киффи из Италии. На момент выхода новости счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
2-й тайм
2 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Думфрис – 49' 2:0 Думфрис – 61'
На 49-й минуте защитник «Интера» Дензел Думфрис открыл счёт в матче, через себя пробив в угол ворот.
Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Финал данного соревнования состоится 6 января.
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