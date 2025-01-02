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Стал известен один из критериев, по которым ЦСКА ищет усиление в линию атаки

Стал известен один из критериев, по которым ЦСКА ищет усиление в линию атаки
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Московский ЦСКА при поиске игрока в атакующую линию не будет рассматривать возрастных кандидатов. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, именно из-за возраста ЦСКА отказался от покупки нападающего «Ривер Плейт» Мигеля Борхи. Сообщается, что ЦСКА делает акцент на футболистов возрастом не более 23 лет для того, чтобы впоследствии иметь возможность перепродать игроков. Также покупка молодых футболистов более привлекательна для ЦСКА с точки зрения привлечения инвестиций.

ЦСКА после 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги занимает шестое место с 31 очком.

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