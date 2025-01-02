Амарал рассказал, как возникла идея купить Угальде в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал подробности перехода нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в московски клуб зимой прошлого года.

«Моим первым трансфером был Манфред Угальде. Я уже знал его со времён «Бенфики», у меня была информация о нём. Когда я приехал и поговорил с тогдашним тренером Гильермо Абаскалем, то мы поняли, что покупка форварда — необходимость. В составе было всего два нападающих — Александр Соболев и Павел Мелёшин. Первый — уже со статусом, а второй — юный парень из академии.

Нам нужен был разноплановый форвард. Соболев больше похож на «девятку», а Угальде подвижнее, очень хорошо связывает игру, может атаковать свободные зоны и крут в прессинге, потому что он трудолюбивый. И ещё у него отличное голевое чутьё, он часто оказывается в нужном месте», — приводит слова Амарала MaisFutebol.