Дубль Думфриса помог «Интеру» обыграть «Аталанту» и выйти в финал Суперкубка Италии

Завершился полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встречались «Интер» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи из Италии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 49-й минуте, отличился защитник «Интера» Дензел Думфрис. На 61-й минуте футболист оформил дубль. На 72-й минуте Эдерсон отыграл один мяч, который был отменён из-за офсайда.

Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Финал данного соревнования состоится 6 января.