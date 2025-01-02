Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Думфриса помог «Интеру» обыграть «Аталанту» и выйти в финал Суперкубка Италии

Дубль Думфриса помог «Интеру» обыграть «Аталанту» и выйти в финал Суперкубка Италии
Комментарии

Завершился полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встречались «Интер» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи из Италии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Думфрис – 49'     2:0 Думфрис – 61'    

Счёт в матче был открыт на 49-й минуте, отличился защитник «Интера» Дензел Думфрис. На 61-й минуте футболист оформил дубль. На 72-й минуте Эдерсон отыграл один мяч, который был отменён из-за офсайда.

Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Финал данного соревнования состоится 6 января.

Материалы по теме
«Интер» — «Аталанта»: Думфрис оформил дубль на 61-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android