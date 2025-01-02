Дубль Думфриса помог «Интеру» обыграть «Аталанту» и выйти в финал Суперкубка Италии
Поделиться
Завершился полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встречались «Интер» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи из Италии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Думфрис – 49' 2:0 Думфрис – 61'
Счёт в матче был открыт на 49-й минуте, отличился защитник «Интера» Дензел Думфрис. На 61-й минуте футболист оформил дубль. На 72-й минуте Эдерсон отыграл один мяч, который был отменён из-за офсайда.
Завтра, 3 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Финал данного соревнования состоится 6 января.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 января 2025
-
01:00
-
00:53
-
00:43
-
00:35
-
00:34
-
00:18
- 2 января 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:38
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:07
-
23:03
-
22:55
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:19
-
21:59
-
21:53
-
21:41
-
21:28
-
21:18
-
20:40
-
20:25
-
20:18
-
20:09
-
20:00
-
19:49
-
19:41
-
19:29
-
19:22
-
19:11
-
19:00