Слуцкий ответил на вопрос о самой сильной мотивации для футболистов

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о мотивации футболистов.

— В чём самая сильная мотивация для игрока на ваш взгляд? В деньгах или в каких-то непосредственно для него турнирных задачах, которые он сам перед собой ставит?

— Это комплекс, потому что есть футболисты, как и люди, зацикленные на деньгах, и для них самое важное там это деньги, и всегда они готовы жертвовать чем-либо, даже местом в стартовом составе, и сидеть на лавке за большие деньги, чем куда-то уйти за маленькие. Есть такой типаж игроков.

Есть футболисты, которые именно готовы жертвовать деньгами ради того, чтобы играть и расти, но, как

правило, это очень совпадающая вещь, потому что, как только ты получаешь бремя лидерства, место в основном составе и так далее, ты хочешь, чтобы твой контракт подчёркивал твою лидерскую роль. И, например, если футболиста берут в новую команду на ведущую роль, ему важно, чтобы он получал больше всех именно в этой команде, если он лидер, — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».