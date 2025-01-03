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«Краснодару» грозит трансферный бан в случае невыплаты «Будё-Глимт» за трансфер Ботхейма

«Краснодару» грозит трансферный бан в случае невыплаты «Будё-Глимт» за трансфер Ботхейма
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CAS (Спортивный арбитражный суд) обязал «Краснодар» заплатить норвежскому «Будё-Глимт» за трансфер нападающего Эрика Ботхейма в 2022 году, который не сыграл ни одного матча за российский клуб. Об этом сообщает VG.

По информации источника, норвежский «Будё-Глимт» выиграл спор, в рамках которого он просил суд удовлетворить требования к «Краснодару» о выплате задолженности за трансфер Ботхейма в размере € 2 млн + пени.

В случае неисполнения решения суда на «Краснодар» может быть наложен трансферный бан.

Напомним, Ботхейм присоединился к «Краснодару» зимой 2022 года, однако уже в марте из-за политической ситуации разорвал контракт с клубом. Эрик не провёл в составе «быков» ни одного официального матча. После ухода из российской команды норвежский форвард перешёл в итальянскую «Салернитану», с которой подписал контракт до лета 2026 года. На данный момент Ботхейм играет за «Мальмё».

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