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Защитник иранского клуба оштрафован на $ 12 тыс. за объятия с болельщицей

Защитник иранского клуба оштрафован на $ 12 тыс. за объятия с болельщицей
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Защитник иранского футбольного клуба «Эстегляль» Рамин Резаян был оштрафован на $ 12 тыс. после того, как он обнялся с болельщицей перед матчем с «Чадормалу» в 14-м туре чемпионата Ирана. Об этом сообщает Tarafdari.

Перед матчем одна из болельщиц подошла к автобусу гостей и обнялась с защитником «Эстегляля». После этого футболист был вызван в комитет по этике чемпионата, который принял решение оштрафовать Рамина Резаяна на сумму $ 12 тыс. или 510 млн риалов.

Стоит напомнить, что в Иране запрещены прикосновения между мужчиной и женщиной на публике. Такое поведение допустимо только в том случае, если и мужчина, и женщина являются родственниками друг другу.

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