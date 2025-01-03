Защитник иранского клуба оштрафован на $ 12 тыс. за объятия с болельщицей

Защитник иранского футбольного клуба «Эстегляль» Рамин Резаян был оштрафован на $ 12 тыс. после того, как он обнялся с болельщицей перед матчем с «Чадормалу» в 14-м туре чемпионата Ирана. Об этом сообщает Tarafdari.

Перед матчем одна из болельщиц подошла к автобусу гостей и обнялась с защитником «Эстегляля». После этого футболист был вызван в комитет по этике чемпионата, который принял решение оштрафовать Рамина Резаяна на сумму $ 12 тыс. или 510 млн риалов.

Стоит напомнить, что в Иране запрещены прикосновения между мужчиной и женщиной на публике. Такое поведение допустимо только в том случае, если и мужчина, и женщина являются родственниками друг другу.