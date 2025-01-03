Маркус Рашфорд отклонил три предложения из Саудовской Аравии — Daily Mail

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд отклонил три предложения из Саудовской Аравии с зарплатой в размере £ 35 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, 27-летний нападающий отклонил три предложения от клубов из Саудовской Аравии, а также исключил свой переход в Турцию, так как футболист хочет перейти только в конкурентоспособный клуб, который будет бороться за самые высокие места в таблице, и лигу, что позволит ему рассчитывать на место в составе сборной Англии.

В текущем сезоне Маркус Рашфорд провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.