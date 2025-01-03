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Инсайдер Романо прокомментировал информацию о возможном переходе Роналду в «ПСЖ»

Инсайдер Романо прокомментировал информацию о возможном переходе Роналду в «ПСЖ»
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Инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном переходе нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен» не ведёт переговоров о подписании контракта с Криштиану Роналду, несмотря на сообщения», — написал Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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