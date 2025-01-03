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«Барселона» получила деньги за продажу VIP-мест на стадионе — Relevo

«Барселона» получила деньги за продажу VIP-мест на стадионе — Relevo
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Испанский футбольный клуб «Барселона» получил деньги за продажу VIP-мест на стадионе и решил вопрос с финансовыми правилами лиги. Об этом сообщает Relevo.

По информации СМИ, «Барселона» удачно завершила сделку по получению новой прибыли от продажи мест на стадионе, что позволяет ей продвинуться в решении проблемы с регистрацией полузащитника клуба Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.

Журналист Альфредо Мартинес заявил, что, по его мнению, на данный момент всё указывает на то, что игроки будут зарегистрированы за клуб уже сегодня, 3 января.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось зарегистрировать Ольмо и нападающего Пау Виктора, так как каталонцы не смогли уложиться в соответствующие правила финансового контроля. Оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

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