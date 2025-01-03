«Барселона» не сможет отправить Ольмо в аренду на оставшуюся часть сезона — Partidazocope

«Барселона» не сможет отправить своего полузащитника Дани Ольмо в аренду на оставшуюся часть сезона в случае, если не решит вопрос с регистрацией игрока. Об этом сообщает Partidazocope.

Ранее Испанская федерация футбола (RFEF) не стала рассматривать запрос «Барселоны» о включении в заявку на вторую половину сезона-2024/2025 полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора. «Барселона» купила Ольмо у «РБ Лейпциг» летом 2024 года за € 55 млн.

«Барселона» пыталась уложиться в соответствующие правила финансового контроля, чтобы зарегистрировать Ольмо и Виктора, продав VIP-места на будущем стадионе «Камп Ноу».