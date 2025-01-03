Игорь Семшов: велика вероятность вылета «Валенсии» из Ла Лиги. «Реал» идёт к чемпионству

Экс-полузащитник сборной России и ряда российских клубов Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего перенесённого матча 12-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» — «Реал», который пройдёт 3 января.

«Туров остаётся всё меньше, а команда никак не может выбраться из зоны вылета. У них всего 12 очков. Велика вероятность, что «Валенсия» вылетит из Ла Лиги. Мне бы этого не хотелось. Это команда с традициями. Они очень долго играли в еврокубках. Сейчас вокруг «Валенсии» очень много негатива, и на футболистах это не может не сказываться. Думаю, что с «Реалом» им не удастся прыгнуть выше головы. Маловероятно, что «Валенсия» отберёт очки у «Реала», который идёт к чемпионству», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Валенсия» с 12 очками в 17 матчах занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на четыре очка от спасительной 17-й строчки при игре в запасе. В двух последних матчах «летучие мыши» сыграли вничью с конкурентами в борьбе за выживание «Эспаньолом» (1:1) и «Алавесом» (2:2), после чего расстались с главным тренером — легендой клуба Рубеном Барахой. Мадридский «Реал» набрал 40 очков в 18 матчах и находится на втором месте, уступая одно очко «Атлетико».

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