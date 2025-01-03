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«Манчестер Сити» может приобрести защитника сборной Узбекистана

«Манчестер Сити» может приобрести защитника сборной Узбекистана
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«Манчестер Сити» проявляется интерес к защитнику сборной Узбекистана и французского «Ланса» Абдукодиру Хусанову, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

По данным источника, «Манчестер Сити» включил футболиста в список потенциальных трансферов в январе. Также отмечается, что ряд других топ-клубов проявляется интерес к Хусаинову.

Хусаинов выступает за «Ланс» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне Хусаинов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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