Семшов объяснил решения Гасперини по составу «Аталанты» в проигранном матче Суперкубка

Экс-полузащитник сборной России и ряда российских клубов Игорь Семшов прокомментировал решения главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини по составу своей команды в матче 1/2 финала Суперкубка Италии с миланским «Интером» (0:2).

«В таких больших командах нет деления на основной и резервный состав. Если вы смотрели матч «Аталанты» против «Лацио» в 18‑м туре Серии А (1:1), то некоторые замены напрашивались. Прежде всего я говорю о Пашаличе и Де Кетеларе. Правда, стартовый состав «Аталанты» на матч против «Интера» мог быть иным. Странно, что в старте не вышел Лукман, например… Ну, очевидно, Гасперини хотел дать понять, что даёт шансы всем, а незаменимых нет», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Нигерийский нападающий «Аталанты» Адемола Лукман в полуфинальном матче Суперкубка Италии с «Интером» (0:2) вышел на замену на 56-й минуте при счёте 1:0 в пользу миланцев за пять минут до их второго гола.

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