Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов объяснил решения Гасперини по составу «Аталанты» в проигранном матче Суперкубка

Семшов объяснил решения Гасперини по составу «Аталанты» в проигранном матче Суперкубка
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России и ряда российских клубов Игорь Семшов прокомментировал решения главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини по составу своей команды в матче 1/2 финала Суперкубка Италии с миланским «Интером» (0:2).

Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Думфрис – 49'     2:0 Думфрис – 61'    

«В таких больших командах нет деления на основной и резервный состав. Если вы смотрели матч «Аталанты» против «Лацио» в 18‑м туре Серии А (1:1), то некоторые замены напрашивались. Прежде всего я говорю о Пашаличе и Де Кетеларе. Правда, стартовый состав «Аталанты» на матч против «Интера» мог быть иным. Странно, что в старте не вышел Лукман, например… Ну, очевидно, Гасперини хотел дать понять, что даёт шансы всем, а незаменимых нет», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Нигерийский нападающий «Аталанты» Адемола Лукман в полуфинальном матче Суперкубка Италии с «Интером» (0:2) вышел на замену на 56-й минуте при счёте 1:0 в пользу миланцев за пять минут до их второго гола.

Календарь Суперкубка Италии
Турнирная сетка Суперкубка Италии

Видео: Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана»

Материалы по теме
Дубль Думфриса помог «Интеру» обыграть «Аталанту» и выйти в финал Суперкубка Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android